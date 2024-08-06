Зависимость или еще нет? Нарколог Масякин указал на 6 критериев алкоголизма

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бокал с вином

Нарколог Антон Масякин рассказал, по каким критериям определяется алкогольная зависимость.

Нарколог Масякин заявил в разговоре с РИА Новости, что алкоголизм (он же синдром алкогольной зависимости) имеет четкие критерии. Медик указал на 6 критериев алкоголизма.
  • Наличие психологического желания употреблять алкоголь (человек испытывает такое желание независимо от обстоятельств, ему хочется испытывать ощущения, связанные с опьянением).
  • Потеря способности контролировать выпивку (человек не может остановиться, выпив немного).
  • Развитие абстинентного синдрома (человеку необходимо опохмеляться, чтобы хорошо себя чувствовать).
  • Развитие толерантности (человек перестает ощущать опьянение от привычной дозы и начинает увеличивать её).
  • Неспособность перестать пить, когда становится известно о проблемах со здоровьем.
  • Изменение социального функционирования в пользу алкоголя (для человека главным становится возможность выпить, а работа, дела, общение и семейные обязанности отходят на второй план).
Нарколог Масякин уточнил:

«Говорить о синдроме зависимости можно, если имеется не менее трех критериев на протяжении месяца и более».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям, которые проходят лечение от алкоголизма, нельзя употреблять безалкогольное пиво и вино.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Антон Масякин
Антон Масякин
Здоровье
главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы
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Теги : признаки алкоголизма, зависимости, Антон Масякин