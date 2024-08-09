«Проблемы со здоровьем»: психиатр Титков ответил, чем грозит привычка снимать стресс алкоголем

«Даже умеренное потребление спиртосодержащих напитков может привести к жировой дистрофии печени, а затем к более серьезным заболеваниям, например алкогольному гепатиту и циррозу», - предупредил специалист.

«Спиртные напитки стимулируют выработку панкреатического сока, богатого ферментами, что может привести к преждевременной активации ферментов внутри самой железы. Это повышает риск развития панкреатита», - объяснил специалист.

Психиатр Титков ответил «Ленте.ру», чем грозит привычка употреблять алкоголь в моменты стресса. Он заявил, что такой «антидепрессант» может повредить человеку печень, которая перерабатывает 95 процентов выпитого спиртного.Титков добавил, что подобная привычка также разрушительна для ЦНС, ведь алкоголь обладает нейротоксическим действием. Последствием частой или регулярной выпивки может стать нарушение когнитивных функций, проблемы с памятью, повышенный риск атрофии мозга и развития деменции.Психиатр обратил внимание на то, что алкоголь как источник токсинов угнетает иммунитет и провоцирует проблемы с поджелудочной железой.Титков предостерег любителей выпить в моменты напряжения, что периодический прием алкоголя (например, по выходным) может специфическим образом влиять на производство и метаболизм гормонов. В частности, у мужчин это вызывает снижение уровня тестостерона.Кроме того, привычка выпивать может стать причиной нарушений сна и подверженности онкозаболеваниям. Эксперт констатировал, что для выпивающих людей увеличиваются риски опухолей ротовой полости, горла, молочной железы, пищевода и печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими бывают начальные симптомы алкогольной зависимости

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.