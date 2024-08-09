«Проблемы со здоровьем»: психиатр Титков ответил, чем грозит привычка снимать стресс алкоголем

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бокал с вином

Психиатр Максим Титков: привычка снимать стресс алкоголем (даже просто бокалом вина) грозит серьезными проблемами со здоровьем.

Психиатр Титков ответил «Ленте.ру», чем грозит привычка употреблять алкоголь в моменты стресса. Он заявил, что такой «антидепрессант» может повредить человеку печень, которая перерабатывает 95 процентов выпитого спиртного.

«Даже умеренное потребление спиртосодержащих напитков может привести к жировой дистрофии печени, а затем к более серьезным заболеваниям, например алкогольному гепатиту и циррозу», - предупредил специалист.

Титков добавил, что подобная привычка также разрушительна для ЦНС, ведь алкоголь обладает нейротоксическим действием. Последствием частой или регулярной выпивки может стать нарушение когнитивных функций, проблемы с памятью, повышенный риск атрофии мозга и развития деменции.

Психиатр обратил внимание на то, что алкоголь как источник токсинов угнетает иммунитет и провоцирует проблемы с поджелудочной железой.

«Спиртные напитки стимулируют выработку панкреатического сока, богатого ферментами, что может привести к преждевременной активации ферментов внутри самой железы. Это повышает риск развития панкреатита», - объяснил специалист.

Титков предостерег любителей выпить в моменты напряжения, что периодический прием алкоголя (например, по выходным) может специфическим образом влиять на производство и метаболизм гормонов. В частности, у мужчин это вызывает снижение уровня тестостерона.

Кроме того, привычка выпивать может стать причиной нарушений сна и подверженности онкозаболеваниям. Эксперт констатировал, что для выпивающих людей увеличиваются риски опухолей ротовой полости, горла, молочной железы, пищевода и печени.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими бывают начальные симптомы алкогольной зависимости.

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Максим Титков
Максим Титков
Здоровье
психиатр и специалист по аддикциям
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