Психиатр Муталиев: традиция пить алкоголь по выходным может перерасти в зависимость

«Привычка регулярно выпивать алкоголь даже в небольших количествах может существенно повлиять на физическое и психическое здоровье человека. Главная опасность заключается в том, что эта привычка может стать началом пути к алкогольной зависимости», - сказал он, общаясь с « Лентой.ру ».

Психиатр Муталиев заявил, что традиция пить алкоголь по выходным может перерасти в зависимость, даже если речь идет лишь о бокале вина или рюмке крепкого напитка.Медик подчеркнул: если ощущается такой порыв – пить в небольших количествах ежедневно или каждые выходные, и человек это делает – значит, уже формируется зависимость. Муталиев обратил внимание на то, что в случае зависимости возникает помимо прочего психологическая потребность в спиртном. Со временем это может привести к тому, что только выпивая человек будет ощущать эмоциональное удовлетворение от жизни, тогда как без алкоголя не будет чувствовать себя нормально.Также врач напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует – даже рюмка водки или бокал вина по выходным могут негативно влиять на организм, вредить сердечно-сосудистой системе, печени, мозгу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к энергетикам может довести до рака желудка и кишечника

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