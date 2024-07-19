Психиатр Муталиев: традиция пить алкоголь по выходным может перерасти в зависимость

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бокалы с вином

Психиатр Тимур Муталиев: когда человек рассматривает выходные как повод для выпивки, это может незаметно стать алкоголизмом.

Психиатр Муталиев заявил, что традиция пить алкоголь по выходным может перерасти в зависимость, даже если речь идет лишь о бокале вина или рюмке крепкого напитка.

«Привычка регулярно выпивать алкоголь даже в небольших количествах может существенно повлиять на физическое и психическое здоровье человека. Главная опасность заключается в том, что эта привычка может стать началом пути к алкогольной зависимости», - сказал он, общаясь с «Лентой.ру».

Медик подчеркнул: если ощущается такой порыв – пить в небольших количествах ежедневно или каждые выходные, и человек это делает – значит, уже формируется зависимость. Муталиев обратил внимание на то, что в случае зависимости возникает помимо прочего психологическая потребность в спиртном. Со временем это может привести к тому, что только выпивая человек будет ощущать эмоциональное удовлетворение от жизни, тогда как без алкоголя не будет чувствовать себя нормально.

Также врач напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует – даже рюмка водки или бокал вина по выходным могут негативно влиять на организм, вредить сердечно-сосудистой системе, печени, мозгу.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к энергетикам может довести до рака желудка и кишечника.

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Тимур Муталиев
Тимур Муталиев
Здоровье
психотерапевт, психиатр-нарколог
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Теги : вред алкоголя, алкоголизм, Тимур Муталиев
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