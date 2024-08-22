«Провоцирует спазмы»: врач Николаева указала на возможный вред съедаемой вечером гречки

«Стоит быть осторожнее людям, у которых имеются проблемы с пищеварением, хронические заболевания в обострении. У таких людей злоупотребление гречкой в вечернее время может спровоцировать спазм, повышенное газообразование, вздутие, что не будет способствовать хорошему сну», - предупредила медик в комментарии РИА Новости

Врач Николаева констатировала, что гречка как продукт питания ценна входящими в её состав витаминами группы В и микроэлементами. В частности, она содержит кверцетин и рутин – эти растительные соединения-антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые повреждают ДНК, вызывая образование раковых клеток. Также в ней присутствует большое количество магния, который важен для хорошего функционирования ЖКТ, обеспечивает поддержку сердцу, нервной системе, желчному пузырю. Николаева обратила внимание на то, что гречка, благодаря сочетанию кислот с микроэлементами, способна улучшать процессы желчеобразования, активизировать работу поджелудочной железы.Медик отметила, что строгих противопоказаний к употреблению гречки нет, хотя некоторым людям следует есть её с осторожностью. Прислушаться к данной рекомендации нужно прежде всего людям с аллергией и проблемами с ЖКТ. Нездоровый желудочно-кишечный тракт с трудом переносит эту крупу – его раздражение и другие негативные реакции вызывает необходимость усваивать сложные углеводы, содержащиеся в гречишных зернах.Говоря об этом, врач Николаева указала на возможный вред съедаемой вечером гречки.Как еще может вредить гречка. Регулярное употребление гречки может способствовать недостатку кальция в организме. В ней много фосфора, мешающего усвоению важного микроэлемента. Пристрастие к гречке может быть особенно вредным для женщин после 40-45 лет, когда увеличивается риск остеопороза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты становятся опасными при наступлении пожилого возраста.

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