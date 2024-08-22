Врач Николаева: гречка на ужин может спровоцировать спазмы и вздутия при некоторых заболеваниях

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гречка

Гречка очень полезна и имеет массу достоинств, однако не стоит злоупотреблять ей в вечернее время людям с проблемным пищеварением и хроническими заболеваниями в обострении. Об этом рассказала врач-педиатр Регина Николаева.

В этих случаях злоупотребление гречкой перед сном может спровоцировать спазм, повышенное газообразование, вздутие, что не способствует хорошему сну. 

— Людям с некоторыми категориями заболеваний, такими как аллергия, проблемы с ЖКТ, следует быть с ней более внимательными, — отметила Николаева.

Что касается пользы гречки, что она содержит много витаминов, микроэлементов. Нерастворимые пищевые волокна стимулируют перистальтику кишечника. Также вещества, содержащиеся в гречке, способствует размножению полезных микроорганизмов.

Подробнее о пользе гречки
  • Высокое содержание питательных веществ. Гречка богата белком, клетчаткой, витаминами (особенно группы B) и минералами, такими как магний, железо и цинк.
  • Низкий гликемический индекс делает гречку отличным выбором для людей с диабетом, так как она помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
  • Высокое содержание клетчатки способствует улучшению пищеварения и помогает предотвратить запоры.
  • Гречка содержит антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений и снижают риск хронических заболеваний.
  • Регулярное употребление гречки может способствовать снижению уровня холестерина и улучшению здоровья сердца.
  • Гречка является отличной альтернативой для людей с непереносимостью глютена.

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Теги : гречка, спазмы желудка
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