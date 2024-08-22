Врач Николаева: гречка на ужин может спровоцировать спазмы и вздутия при некоторых заболеваниях

Высокое содержание питательных веществ. Гречка богата белком, клетчаткой, витаминами (особенно группы B) и минералами, такими как магний, железо и цинк.

Низкий гликемический индекс делает гречку отличным выбором для людей с диабетом, так как она помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Высокое содержание клетчатки способствует улучшению пищеварения и помогает предотвратить запоры.

Гречка содержит антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений и снижают риск хронических заболеваний.

Регулярное употребление гречки может способствовать снижению уровня холестерина и улучшению здоровья сердца.

Гречка является отличной альтернативой для людей с непереносимостью глютена.

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