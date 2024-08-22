«Сахар и сладости лучше заменить»: врач Кардашова назвала опасные аспекты в питании пожилых

«Препараты против гипертонии, тревожных расстройств и бессонницы могут вступить в реакцию с веществами из грейпфрутов. При этом возможны нежелательные эффекты», - предупредила медик в разговоре с « Газетой.Ru ».

«Сахар и сладости лучше заменить на натуральные сахарозаменители, мед, сухофрукты, фрукты», - добавила гастроэнтеролог.

Врач Кардашова назвала опасные аспекты в питании пожилых граждан. В частности, эксперт отметила, что им нужно с осторожностью есть грейпфруты.Также Кардашова обратила внимание на то, что с возрастом организм и пищеварительная система хуже справляются с усвоением жирной, жареной, острой или пряной пищи. Такая еда может слишком агрессивно влиять на слизистую ткань ЖКТ, провоцировать неприятные симптомы из-за негативных изменений в её состоянии.Помимо того, опасными в питании пожилых могут быть консервы и колбасы. Эти продукты насыщены солью, и последствием их употребления (особенно регулярного) становятся отеки, перепады артериального давления.Дополнительно Кардашова посоветовала не есть в пожилом возрасте продукты, которые не прошли достаточную термическую обработку. При старении ухудшается работа иммунитета, и такая пища может оказаться для организма источником возбудителей инфекции с тяжелыми и непредсказуемыми осложнениями. Например, подобными осложнениями для пожилых может обернуться заражение сальмонеллами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям нужно полностью отказаться от употребления молока.

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