Врач Бородавина: изменение голоса может оказаться признаком рака щитовидной железы

«У такого рака нет специфических жалоб и проявлений. У заболевшего человека даже объем щитовидки может быть не увеличен, а гормоны быть в норме на протяжении какого-то времени», - сообщила медик в телеграм-канале НМИЦ радиологии.

«Проблемы при глотании, появление хрипоты, гнусавости или осиплости голоса, не связанной с простудой», - уточнила врач возможный признак рака щитовидки.

Врач Бородавина рассказала, что диагностировать рак щитовидной железы на начальном этапе по внешним признакам бывает крайне затруднительно. Во многих случаях такие опухоли обнаруживаются случайно при обследовании других органов.На более позднем этапе развития опухоли появляются симптомы, которые могут замечать не только врачи, но и сами заболевшие. Например, признаком рака щитовидной железы может оказаться изменение голоса, в котором возникает охриплость, осиплость. Также человек может ощущать першение и начинает периодически покашливать так, словно у него в горле что-то застряло, и он пытается прочистить его.Другие симптомы – это увеличение шейных лимфатических узлов или появление объемного образования в области щитовидной железы.Бородавина отметила, что с появлением таких изменений необходимо обращаться за обследованием железы. При этом медик констатировала, что появление узлов на щитовидке не должно быть поводом для паники. С возрастом они возникают у очень многих людей и часто не представляют опасности для здоровья.Но состояние щитовидной железы необходимо периодически проверять – это лучший способ засечь неблагоприятные процессы в органе, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что аппендицит не всегда проявляется болью с правой стороны живота

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