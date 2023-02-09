Изменение тембра голоса может быть признаком рака щитовидной железы
Наибольшему риску этого заболевания подвергаются женщины.
Большинство случаев рака железы связаны с папиллярной карциномой щитовидной железы, которая относится к распространенному типу злокачественных опухолей, но к счастью не является агрессивной формой рака. Опухоли железы возникают из «узлов», хотя их появление еще не означает, что разовьется именно рак.
Понять визуально, является ли возникший на железе «узел» раковым, невозможно – для этого нужно провести специальное исследование. При появлении «узлов» нужно обязательно обращаться к медикам, выполнять УЗИ и соответствующий анализ крови (на гормоны щитовидной железы).
Появление следующих симптомов может говорить о возникновении «узлов», способных также оказаться раковыми опухолями железы. Их в беседе с «МедикФорум» назвал врач-эндокринолог Александр Юрочкин.
Припухлости на шее. Иногда «узлы» бывают заметны и невооруженным глазом. Если возникает рак щитовидной железы, который распространяется на близлежащие лимфатические узлы, то уплотнение может быть на стороне шеи, где находятся лимфатические узлы, а не спереди, где находится щитовидная железа.
Затрудненное глотание. По мере роста комка он может влиять на способность глотать. Если трудности с глотанием и дискомфорт в горле возникают, например, при простуде или вирусе, и не проходят в течение разумного периода времени, то необходимо провериться.
Изменение тембра голоса. Голосовые связки располагаются чуть выше щитовидной железы. Ее опухоли могут стать причиной охриплости или искажения привычного звучания голоса.
Трудности с речью, дыханием, приемом пищи. Данные симптомы возникают на поздних стадиях рака, и все они требуют немедленного лечения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие внешние симптомыуказывают на проблемы с щитовидной железой.
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