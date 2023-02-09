Изменение тембра голоса может быть признаком рака щитовидной железы

Большинство случаев рака железы связаны с папиллярной карциномой щитовидной железы, которая относится к распространенному типу злокачественных опухолей, но к счастью не является агрессивной формой рака. Опухоли железы возникают из «узлов», хотя их появление еще не означает, что разовьется именно рак.Понять визуально, является ли возникший на железе «узел» раковым, невозможно – для этого нужно провести специальное исследование. При появлении «узлов» нужно обязательно обращаться к медикам, выполнять УЗИ и соответствующий анализ крови (на гормоны щитовидной железы).Появление следующих симптомов может говорить о возникновении «узлов», способных также оказаться раковыми опухолями железы. Их в беседе с «МедикФорум» назвал врач-эндокринолог Александр Юрочкин.Иногда «узлы» бывают заметны и невооруженным глазом. Если возникает рак щитовидной железы, который распространяется на близлежащие лимфатические узлы, то уплотнение может быть на стороне шеи, где находятся лимфатические узлы, а не спереди, где находится щитовидная железа.По мере роста комка он может влиять на способность глотать. Если трудности с глотанием и дискомфорт в горле возникают, например, при простуде или вирусе, и не проходят в течение разумного периода времени, то необходимо провериться.Голосовые связки располагаются чуть выше щитовидной железы. Ее опухоли могут стать причиной охриплости или искажения привычного звучания голоса.Данные симптомы возникают на поздних стадиях рака, и все они требуют немедленного лечения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие внешние симптомы указывают на проблемы с щитовидной железой.

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