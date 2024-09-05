Способны вызывать рак: ученые сделали вывод об опасности красок для волос

Опасения по поводу того, что краски для волос способны вызывать рак из-за токсичного действия присутствующих в них химикатов уже звучали раньше, ими делились зарубежные исследователи. В этот раз мнением об опасности таких красителей поделились научные специалисты из Перми. Они также обнаружили в красках для волос потенциально канцерогенные компоненты, об этом проинформировала «ЭкоПравда».Сообщается, что речь идет, прежде всего, о дешевых красках темных оттенков: черный, каштановый, шоколадный, темно-ореховый. В 75 процентах красок, которые были приобретены специалистами для проверки, был выявлен п-фенилендиамин (PPD), который способен повышать риск рака мочевого пузыря. Кроме того, в красках были обнаружены токсичные персульфаты и свинец.Эксперты предупредили, что в составах темных красок также нередко встречается каменноугольный деготь. Его воздействие на организм тоже оценивается как потенциально опасное: с ним, например, связывают аллергические реакции и подверженность тем же злокачественным процессам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты питания помогают улучшить состояние волос.

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