«РГ»: недостаток клетчатки повышает риск метаболического синдрома – чем он опасен?

«На развитие метаболического синдрома указывают ряд симптомов. Как правило, это постоянное чувство жажды и повышенное мочеиспускание, усталость, изменения на коже, покалывание и онемение в ногах», - сообщила «РГ», ссылаясь на данные портала Pronews.gr.

Метаболический синдром представляет собой сочетание состояний, которые ассоциируются с повышенными уровнями холестерина и сахара в крови, ожирением, диабетом второго типа. Чем он опасен? У людей с таким синдромом резко возрастают риски закупорки или разрыва сосудов и их последствий – сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений мозгового кровообращения, инсульта.Медицинский эксперт портала, диетолог Керри Конлон, констатировала: появлению метаболического синдрома способствуют некачественный сон, стрессы, малоподвижность, неправильное питание. Обращая внимание на последний фактор, специалист отметила, что вероятность возникновения метаболического синдрома существенно увеличивается из-за недостатка клетчатки в повседневном рационе.Конлон подчеркнула, что адеватное употребление клетчатки исключительно положительно влияет на уровни холестерина и сахара в крови – для этого, например, следует включать в каждый прием пищи порцию овощного салата. Также диетолог порекомендовала есть больше цельнозерновых продуктов, бобовых, зелени, употреблять орехи. Эксперт добавила, что такая пища помогает человеку чувствовать себя более сытым, что, в свою очередь, нормализует общее количество его еды и предотвращает развитие ожирения, которое является отдельным фактором многих опасных нарушений в организме.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты рекомендуют есть врачи для защиты от развития метаболического синдрома.

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