«Становится лекарством от реальности»: врач Григорьева назвала 5 ранних признаков алкоголизма

«Человек интуитивно ищет «лекарство от реальности» и свой «глутамат счастья», - сказала о этом Григорьева.

«Ранние симптомы алкоголизма могут быть неочевидными, но их важно распознать, чтобы предотвратить дальнейшее развитие зависимости. Не забывайте, принятие мер на ранней стадии может предотвратить трагедию», - констатировала психолог.

Врач Григорьева сообщила, что начинающийся алкоголизм проявляется в симптомах, которые легко ускользают от внимания большинства людей, окружающих пьющего человека. Подобными симптомами становятся изменения психологического мира такого человека, преображение его личности. Близким важно уметь распознавать эти ранние признаки и бить тревогу, пока не поздно, подчеркнула эксперт.В беседе с UfaTime.ru Григорьева назвала 5 ранних признаков алкоголизма.Употребление алкоголя становится для человека не исключительным или каким-то особенным событием, а нормой – например, спиртное принимается во время приемов пищи или по вечерам.Частота и количество выпиваемого алкоголя увеличиваются – знак того, что в организме формируется толерантность (привыкание). Рвотный рефлекс как реакция на алкоголь притупляется, а обещания ограничивать количество выпивки не выполняются.Меняется социальное поведение человека – он тяготеет к времяпровождению в пьющих компаниях, ищет мероприятия с выпивкой, становится осведомленным об ассортименте алкогольной продукции и ценах на нее в разных точках.Алкоголь используется как антидепрессант, без него эмоциональное состояние ухудшается.Все чаще возникают разного рода «хмельные приключения» – неадекватные или рискованные поступки, потери вещей, случайные знакомства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое количество вина в неделю говорит о бытовом пьянстве.

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