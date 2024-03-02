Нарколог Каторгин объяснил, какое количество вина в неделю говорит о бытовом пьянстве

«Существует определенная градация по количеству употребления этилового спирта в неделю. Если это больше двух порций, то есть 100 миллиграммов чистого спирта, то это уже считается бытовым пьянством», - констатировал врач в беседе с « Лентой.ру »..

Проблемы со сном;

Колебания настроения;

Нестабильный аппетит;

Раздражительность.

«Кроме того, смутить должны нарастание количества выпиваемого и частоты употребления», - добавил специалист.

Нарколог Каторгин объяснил в интервью, какое количество употребляемого алкоголя говорит о бытовом пьянстве.Каторгин уточнил, что бытовым пьяницей вполне можно считать человека, который выпивает от двух до четырех бокалов вина в неделю. Выпивка такой частоты вполне способна оказаться алкогольной зависимостью – формирование последней во многом зависит от особенностей организма.Что указывает на начавшийся алкоголизм:Каторгин отметил, что на первой стадии зависимости обычно возникают поведенческие нарушения, а со временем проявляются и изменения, связанные с алкогольным опьянением – например, оно становится слишком быстрым или, наоборот, человек подолгу не пьянеет из-за сформировавшейся толерантности. Людям которые замечают у себя признаки пьянства или зависимости, нарколог порекомендовал обращаться к специалистам, не занимаясь самолечением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям противопоказаны водка, вино и пиво.

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