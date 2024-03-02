Нарколог Каторгин объяснил, какое количество вина в неделю говорит о бытовом пьянстве
Нарколог Владимир Каторгин: многим людям сегодня присуще бытовое пьянство, не переходящее в алкогольную зависимость.
Нарколог Каторгин объяснил в интервью, какое количество употребляемого алкоголя говорит о бытовом пьянстве.
«Существует определенная градация по количеству употребления этилового спирта в неделю. Если это больше двух порций, то есть 100 миллиграммов чистого спирта, то это уже считается бытовым пьянством», - констатировал врач в беседе с «Лентой.ру»..
Каторгин уточнил, что бытовым пьяницей вполне можно считать человека, который выпивает от двух до четырех бокалов вина в неделю. Выпивка такой частоты вполне способна оказаться алкогольной зависимостью – формирование последней во многом зависит от особенностей организма.
Что указывает на начавшийся алкоголизм:
- Проблемы со сном;
- Колебания настроения;
- Нестабильный аппетит;
- Раздражительность.
«Кроме того, смутить должны нарастание количества выпиваемого и частоты употребления», - добавил специалист.
Каторгин отметил, что на первой стадии зависимости обычно возникают поведенческие нарушения, а со временем проявляются и изменения, связанные с алкогольным опьянением – например, оно становится слишком быстрым или, наоборот, человек подолгу не пьянеет из-за сформировавшейся толерантности. Людям которые замечают у себя признаки пьянства или зависимости, нарколог порекомендовал обращаться к специалистам, не занимаясь самолечением.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям противопоказаны водка, вино и пиво.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Владимир Каторгин
Здоровье
психиатр, нарколог
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