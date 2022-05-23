Медик Соломатина назвала лучшее время для завтрака после пробуждения
Диетолог Елена Соломатина советует завтракать на сразу после пробуждения, а спустя определенное время.
В своем интервью врач-диетолог отметила, что считает завтрак обязательным приемом пищи.
«Завтракать надо обязательно, так как именно утром у большинства людей запускаются обменные процессы», - объяснила Елена Соломатина.
Также медик заметила, что приступать к завтраку лучше в определенное время.
«От 30 минут до часа после пробуждения. В среднем через 40 минут», – поделилась рекомендацией врач.
Говоря о том, каким должен быть полезный для здоровья завтрак, Соломатина уточнила: идеально, когда первый за день прием пищи состоит из сложных углеводов и белка. Например, это может быть умеренная порция каши из цельного зерна и немного творога, либо не слишком жирного сыра, или куриное яйцо. Еще вариант: цельнозерновой хлеб и омлет, либо кусок достаточно постного мяса. Яичница или омлет с овощами и грибами – это тоже питательный и полезный завтрак.
Перечисляя каши, которые отлично подходят для завтрака, медик посоветовала использовать для их приготовления недробленую, зерновую овсянку, а также перловку или гречку.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неподходящие каши, употребляемые на завтрак, способствуют повышению уровня сахара в крови:
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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