«Содержат слишком много сахара»: диетолог Шейфер рассказала о возможном вреде фруктов

«Современные фрукты и ягоды, выращенные промышленным способом, содержат в пять раз больше сахаров по сравнению с плодами, которые выращивали 30 лет назад», - заявила Анна Шейфер.

«По рекомендации ВОЗ, в дневном рационе должно быть не менее 400 граммов некрахмалистых овощей и фруктов. На долю фруктов должны приходиться две порции, каждая примерно по 100 граммов. То есть это примерно одно яблоко или апельсин, или веточка винограда весом в 200 граммов или один банан среднего размера».

Рекомендации по здоровому питанию обычно не обходятся без упоминания фруктов, но диетолог Шейфер предупредила россиян: безопасным для здоровья является прежде всего их умеренное употребление. В разговоре с «Лентой.ру» медик отметила , что продающиеся сегодня фрукты – чрезмерно сладкие: благодаря усилиям селекционеров они содержат слишком много сахара, ведь так их охотнее покупают.С учетом этого диетолог рассказала о возможном вреде фруктов. По словам эксперта, люди, которые едят без ограничений, рискуют перегрузить свой организм избытком фруктозы, которая используется им для синтеза триглицеридов, что способствует избыточному жироотложению и развитию ассоциированных патологий – метаболического синдрома, диабета второго типа, неалкогольной жировой болезни печени. Кроме того, большое количество фруктозы стимулирует выработку мочевой кислоты, что увеличивает вероятность суставных воспалений, развития или обострения артрита, подагры.Врач уточнила, какое количество фруктов уместно в повседневном рационе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу может принести хурма , включенная в рацион питания пожилых людей.

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