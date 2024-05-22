Хирург Асташов: поздние первые роды у женщин влияют на развитие рака груди

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женщина на приеме у врача

Хирург Владимир Асташов рассказал о факторах влияния на развитие рака груди у женщин.

Хирург Асташов поделился мнением о том, какие женщины подвергаются повышенному риску рака молочной железы. Медик констатировал, что столкнуться с этим заболеванием могут женщины, имеющие близких родственников, которым диагностировали данный вид рака.

Беременность и роды тоже могут обуславливать подверженность женщины опухолям молочной железы, добавил врач. По словам Асташова, поздние первые роды определенным образом влияют на развитие рака груди – в их случае организм испытывает сильную «гормональную встряску», вызывающую реакции иммунной системы. Последствием таких реакций становится повышенное выделение иммунных компонентов, способствующих воспалению и образованию опухоли.

«Поздние первые роды как и отсутствие беременностей являются факторами риска для развития рака молочной железы», - сказал Асташов в комментарии NEWS.ru.

Кроме того, добавил специалист, к заболеванию раком груди в большей степени склонны женщины, у которых рано началась менструация, или женщины с поздно возникшей менопаузой. Наличие вирусных инфекций (например, гепатита С) ожирение и жизнь в хроническом стрессе – это тоже факторы, способствующие его появлению.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли злокачественная опухоль появиться после полученной травмы.

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Владимир Асташов
Владимир Асташов
Здоровье
завкафедрой хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения
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Теги : рак молочной железы, причины рака груди, Владимир Асташов
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