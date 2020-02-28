Развитие рака груди у женщин может быть связано с употреблением молока
Ученые из США заявили, что риск онкологического заболевания молочной железы напрямую зависит от того, насколько часто женщина употребляла в пищу коровье молоко. Свои выводы специалисты основывают на том, что молоко содержит половые гормоны буренок.
В эксперименте участвовали 53 тысячи абсолютно здоровых американок. Эксперты выдали каждой из них анкету, в которую нужно было вносить информацию о рационе женщины, ее вредных привычках, физической активности и наследственности по части онкозаболеваний.
Спустя 8 лет рак молочной железы обнаружили у 1057 женщин. Ученые отметили, что в их рационе обязательно присутствовало молоко. Также специалисты заметили, что у веганок рак груди встречался реже.
Выводы американских исследователей многие ученые восприняли скептически. Они отмечают, что на риск развития рака груди гораздо сильнее влияют вредные привычки (алкоголь, сигареты), раннее половое созревание, гипертония и диабет.
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