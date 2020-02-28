Развитие рака груди у женщин может быть связано с употреблением молока

В эксперименте участвовали 53 тысячи абсолютно здоровых американок. Эксперты выдали каждой из них анкету, в которую нужно было вносить информацию о рационе женщины, ее вредных привычках, физической активности и наследственности по части онкозаболеваний.Спустя 8 лет рак молочной железы обнаружили у 1057 женщин. Ученые отметили, что в их рационе обязательно присутствовало молоко. Также специалисты заметили, что у веганок рак груди встречался реже.Выводы американских исследователей многие ученые восприняли скептически. Они отмечают, что на риск развития рака груди гораздо сильнее влияют вредные привычки (алкоголь, сигареты), раннее половое созревание, гипертония и диабет.