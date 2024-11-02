Гематолог Румянцев объяснил, может ли группа крови влиять на заболеваемость раком

«У заявления о том, что группа крови может влиять на большую или меньшую заболеваемость раком поджелудочной железы и желудка, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также деменцией, нет никаких научных обоснований. Большинство людей имеют первую группу крови и болеют раком», - сказал он в беседе с «Радио 1».

Гематолог Румянцев поделился профессиональным мнением о возможной связи между группой крови человека и его подверженностью злокачественным заболеваниям. Комментарий врача последовал после того, как медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты аналитической работы, выполненной группой ученых. Согласно этим данным, люди, у которых имеется первая группа крови, гораздо лучше защищены от возникновения ряда болезней, включая такие серьезные патологии как деменция и рак.Румянцев скептически оценил подобную закономерность. Медик заявил, что теория, связывающая группу крови с заболеваемостью раком, деменцией или с сердечными недугами, – не имеет научных обоснований.Румянцев добавил, что в прошлом группа крови считалась генетической принадлежностью, и она учитывалась в этом качестве, когда исследователи оценивали распространение генетических факторов в определенных заболеваниях. Сегодня ученые обладают возможностью определять чистые генетические маркеры, и необходимости брать в расчет группу крови как такой маркер нет.До этого врач Александр Мясников сообщил в интервью, что группа крови человека определяет уязвимость его организма перед разными возбудителями болезней, отдельными бактериями и вирусами. Приводя примеры, он рассказал, что люди с первой группой крови в меньшей степени подвергаются заболеванию коронавирусом. Среди обладателей второй группы крови распространен рак желудка, а среди людей третьей и четвертой группой – рак поджелудочной железы. Также доктор Мясников отметил, что группа крови влияет на то, насколько долгой будет жизн человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-онколог Суна Исакова рассказала о влиянии группы крови на здоровье и характер людей.

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