Врач Саламатина назвала причины появления жировой пневмонии легких

«Такое воспаление легких вызывается не микроорганизмами, а в ответ на накопление в легких инородных веществ, главная составляющая которых – жиры. Они оседают в легочной ткани, организм пытается избавиться от инородного вещества и включает воспалительную реакцию», - объяснила Саламатина «Газете.Ru».

Повышение температуры;

Кашель и боли в грудной клетке;

Одышка;

«Заболевание носит затяжной характер, трудно поддается лечению стандартными способами».

Врач Саламатина рассказала о существовании липоидной или жировой пневмонии легких. К ее возникновению ведет накоплении в легких жиров – их частицы могут проникать в легочную ткань из разных внешних источников, включая нефтепродукты, растительные и животные масла.Кроме того, жироподобные вещества могут образовываться, и накапливаться в самой ткани легких. Медик предупредила, что такой процесс может возникать в с нарушениями или заболеваниями – например, это может быть закупорка бронхов инородным телом или опухолью; забросе пищи в легкие. В подобном случае тоже развивается воспаление.Медик назвала симптомы патологии.Врач констатировала, что для диагностики такой пневмонии понадобится гистологическое исследование.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что недосып является фактором усиления тяги с жирному и сладкому.

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