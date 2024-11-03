Врач Саламатина назвала причины появления жировой пневмонии легких
Появление пневмонии может быть следствием воспаления, которое развивается, когда в легких накапливаются жиры.
Врач Саламатина рассказала о существовании липоидной или жировой пневмонии легких. К ее возникновению ведет накоплении в легких жиров – их частицы могут проникать в легочную ткань из разных внешних источников, включая нефтепродукты, растительные и животные масла.
«Такое воспаление легких вызывается не микроорганизмами, а в ответ на накопление в легких инородных веществ, главная составляющая которых – жиры. Они оседают в легочной ткани, организм пытается избавиться от инородного вещества и включает воспалительную реакцию», - объяснила Саламатина «Газете.Ru».
Кроме того, жироподобные вещества могут образовываться, и накапливаться в самой ткани легких. Медик предупредила, что такой процесс может возникать в с нарушениями или заболеваниями – например, это может быть закупорка бронхов инородным телом или опухолью; забросе пищи в легкие. В подобном случае тоже развивается воспаление.
Как узнать о появлении жировой пневмонии легких. Медик назвала симптомы патологии.
- Повышение температуры;
- Кашель и боли в грудной клетке;
- Одышка;
«Заболевание носит затяжной характер, трудно поддается лечению стандартными способами».
Врач констатировала, что для диагностики такой пневмонии понадобится гистологическое исследование.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что недосып является фактором усиления тяги с жирному и сладкому.
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Людмила Саламатина
Здоровье
врач-терапевт, доктор медицинских наук
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