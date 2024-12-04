Калининградка заболела гепатитом А из-за нежелания мыть сухофрукты
Случай заболевания гепатитом А после употребления немытых сухофруктов зафиксирован в Калининградской области.
Информацией о том, что калининградка заболела гепатитом А из-за нежелания мыть сухофрукты, поделилось региональное управление Роспотребнадзора.
«Установлено, что заболеванию предшествовало употребление в пищу немытых овощей и сухофруктов, приобретенных в разных торговых точках, в том числе в другом регионе», - сообщили врачи санитарного ведомства.
В настоящее время женщина проходит курс лечения в инфекционной больнице.
Что представляет собой гепатит А. Вирусный гепатит A (болезнь Боткина) – это острое инфекционное поражение печени, сопровождающееся некрозом гепатоцитов. Как правило, передается через зараженную питьевую воду, зараженную пищу, немытые руки (инфицированные люди выделяют вирус со своим калом).
Вирус попадает в организм через слизистую оболочку рта, носа или глаз.
Симптомы гепатита А:
- Проблемы с желудочно-кишечным трактом;
- Лихорадка;
- Усталость;
- Потеря аппетита, отвращение к жирной пище;
- Тошнота;
- Желтуха;
- Болезненность в правой верхней части живота.
Кроме того, против данного вируса существует вакцинация.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие гепатиты успешно поддаются лечению, а какие ведут к циррозу и раку.
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