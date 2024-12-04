«Установлено, что заболеванию предшествовало употребление в пищу немытых овощей и сухофруктов, приобретенных в разных торговых точках, в том числе в другом регионе», - сообщили врачи санитарного ведомства.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом;

Лихорадка;

Усталость;

Потеря аппетита, отвращение к жирной пище;

Тошнота;

Желтуха;

Болезненность в правой верхней части живота.

Информацией о том, что калининградка заболела гепатитом А из-за нежелания мыть сухофрукты, поделилось региональное управление Роспотребнадзора.В настоящее время женщина проходит курс лечения в инфекционной больнице.Вирусный гепатит A (болезнь Боткина) – это острое инфекционное поражение печени, сопровождающееся некрозом гепатоцитов. Как правило, передается через зараженную питьевую воду, зараженную пищу, немытые руки (инфицированные люди выделяют вирус со своим калом).Вирус попадает в организм через слизистую оболочку рта, носа или глаз.Симптомы гепатита А:Врачи рекомендуют пить только чистую воду из проверенных источников, тщательно мыть фрукты, овощи, сухофрукты и орехи перед едой.Кроме того, против данного вируса существует вакцинация.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие гепатиты успешно поддаются лечению, а какие ведут к циррозу и раку

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