Калининградка заболела гепатитом А из-за нежелания мыть сухофрукты

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Случай заболевания гепатитом А после употребления немытых сухофруктов зафиксирован в Калининградской области.

Информацией о том, что калининградка заболела гепатитом А из-за нежелания мыть сухофрукты, поделилось региональное управление Роспотребнадзора.

«Установлено, что заболеванию предшествовало употребление в пищу немытых овощей и сухофруктов, приобретенных в разных торговых точках, в том числе в другом регионе», - сообщили врачи санитарного ведомства.

В настоящее время женщина проходит курс лечения в инфекционной больнице.

Что представляет собой гепатит А. Вирусный гепатит A (болезнь Боткина) – это острое инфекционное поражение печени, сопровождающееся некрозом гепатоцитов. Как правило, передается через зараженную питьевую воду, зараженную пищу, немытые руки (инфицированные люди выделяют вирус со своим калом).

Вирус попадает в организм через слизистую оболочку рта, носа или глаз.

Симптомы гепатита А:
  • Проблемы с желудочно-кишечным трактом;
  • Лихорадка;
  • Усталость;
  • Потеря аппетита, отвращение к жирной пище;
  • Тошнота;
  • Желтуха;
  • Болезненность в правой верхней части живота.
Как избежать заражения гепатитом А. Врачи рекомендуют пить только чистую воду из проверенных источников, тщательно мыть фрукты, овощи, сухофрукты и орехи перед едой.

Кроме того, против данного вируса существует вакцинация.

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