Врач Мясников: вызывающий рак вирус Эпштейна-Барр имеется почти у всех

«Будучи родственником герпеса, он остается в организме на всю жизнь. Только вирусы герпеса и ветрянки живут в нервных клетках, а Эпштейна-Барр — в лимфатической системе. Из острых известных болезней он вызывает только одну — инфекционный мононуклеоз», - пояснил известный медик.

«До 17% всех онкологий — это результат инфекций. ВПЧ, вызывает рак шейки матки, вирусы гепатита B и C, приводят к раку печени, а дальше, как правило, идет вирус Эпштейна-Барр, который вызывает рак крови, лейкозы, лимфому Ходжкина, рак желудка, рак головы и шеи», - уточнил эксперт.

Доктор Мясников напомнил, что многие тяжелые заболевания, включая рак, имеют вирусную природу происхождения. Одним из самых массовых является вирус Эпштейна-Барр, которым заражены 95% всех живущих людей. Его возбудитель, проникнув в человеческий организм, останется в нем навсегда в «дремлющем» состоянии подобно герпесу.По словам Мясникова, вирус проникает в организм посредством контакта со слюной носителя. В возникающей затем острой фазе происходит повышение температуры и увеличение лимфоузлов (в первую очередь, на шее, затем в других областях тела), начинает болеть горло, возможна кожная сыпь.Врач обратил внимание, что при заражении данным вирусом страдает селезенка, которая становится заметно увеличенной. В этих обстоятельствах важно беречь ее от случайных ударов, они могут спровоцировать ее разрыв.Александр Мясников подчеркнул, что особая опасности вируса Эпштейна-Барр заключается в егго способности вызывать рак.Дополнительно он сообщил, что заражение вирусом Эпштейна-Барр также может означать склонность к заболеванию рассеянным склерозом. При этом доктор Мясников констатировал, что защититься от него практически невозможно. Это болезнь поцелуев, заметил специалист.Врач отметил, что люди должны заботиться о том, чтобы не позволять вирусу активизироваться. Для этого прежде всего необходимо следить за иммунитетом, не допускать его ослабления. Нужно уменьшать количество стрессов, стараться поддерживать хороший сон и сбалансированный рацион, посоветовал эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды рака могут возникать из-за вредных привычек.

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