Врач Тажибаев: внезапные судороги в ногах могут вызываться периферической артериальной болезнью

«Внезапные судороги в ногах могут возникать из-за сосудистых заболеваний, таких как периферическая артериальная болезнь, при которой происходит нарушение кровообращения в артериях нижних конечностей, поэтому могут возникать ишемические боли и судороги, особенно при физической нагрузке. Кроме того, их причиной бывает варикозное расширение вен», - поделился специалист.

Внезапное возникновение судорог в ногах является распространенной проблемой, на которую жалуются люди всех возрастов. Очень часто они возникают ночью или во время отдыха, бывают многократными и продолжительными, причиняя значительный дискомфорт. Флеболог Тажибаев сообщил в разговоре с «Вечерней Москвой», что такие судороги могут быть симптомом, сигнализирующим о разных нарушениях в организме.Врач предупредил, что одной из причин данной проблемы являются сосудистые патологии. В частности, внезапные судороги в ногах могут вызываться периферической артериальной болезнью.Помимо этого, провокаторами внезапных судорог в ногах могут быть эндокринные расстройства – например, нарушения в работе щитовидной железы, сопровождающиеся недостатком тиреоидных гормонов, гипотиреозом. Еще их способны вызывать дефицитные состояния, включая дефицит магния или калия в организме.Также судороги в ногах могут преследовать человека из-за неврологических нарушений, добавил Тажибаев. По словам флеболога, такие судороги вызываются периферической нейропатией – повреждением нервов, которое случается на фоне диабета, злоупотребления алкоголем или инфекций. Специалист дополнил, что в этом случае весте с судорогами ощущаются боли и онемение.Другая их возможная причина – это боковой амиотрофический склероз (БАС), опасное заболевание нервной системы, ведущее к потере моторных нейронов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая головная боль может быть опасной и требует обращения к врачу

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