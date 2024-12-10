Врач Мясников указал на особенности опасной головной боли: возможен рак мозга

«У детей часто бывают головные боли из-за доброкачественной опухоли. Но доброкачественная опухоль отличается от злокачественной только возможностью метастазировать у последней», - уточнил доктор Мясников.

Очень сильная, боль такой интенсивности прежде не ощущалась;

Такая боль заставляет просыпаться ночью;

Усиливается при изменении положения тела или при кашле;

Вместе с болью появляются неблагополучные неврологические симптомы – сглаживание носогубной складки, онемением пальцев, опущение уголков рта, невозможность внятно говорить.

Известный российский врач Александр Мясников указал на особенности опасной головной боли, с которой нужно обязательно идти к специалисту, неврологу. На съемках программы «О самом главном» он рассказал, что «красным флагом» является прежде всего упорно возникающая сильная головная боль. Особый риск – когда она появляется у человека в возрасте после 50 лет или у ребенка до 5 лет.Он добавил, что при подозрении на возникшее в головном мозге образование необходимо делать МРТ.Также Мясников указал на другие особенности головной боли, требующей обязательного обращения к врачу.Эксперт подчеркнул, что головная боль с такими характеристиками может говорить об инсульте, аневризме аорты или опухолевом процессе, обращение к врачу и обследования позволят установить точную причину, поэтому они нужны.Мясников обратил внимание, что пульсирующая головная часто бывает не опасна, она во многих случаях вызывается напряжением мышц. Но если пульсирующая боль возникает как самая сильная, которую только испытывал человек, это уже тревожный сигнал. Такая быть бывает признаком аневризмы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том,, что врач Александр Мясников объяснял, могут ли болеть почки после сидения на чем-то холодном.

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