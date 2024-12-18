Боли в спине: врач рассказал, почему возникают протрузии межпозвоночных дисков

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боль в спине

Причиной сильных болей в спине бывают не только межпозвонковые грыжи, но и протрузии, напомнил врач-нейрохирург Константин Средин.

Врач Средин рассказал, почему возникают протрузии межпозвоночных дисков. Медик отметил, что эта проблема возникает как последствие постепенного разрушения таких дисков, происходящего с возрастом. Чем старше становится человек, тем выше оказывается вероятность того, что диски его позвоночника будут повреждены из-за физических нагрузок или травм.

Что представляют собой межпозвоночные диски. Средин пояснил, что такие диски выполняют функцию амортизирующих «прокладок» между позвонками, обеспечивая позвоночнику подвижность и гибкость, а также его вертикальное положение. Каждый такой диск – это кольцо из хрящевой ткани, внутри которого находится гелеобразное пульпозное ядро.

Как возникают протрузии. Когда хрящевая конструкция диска начинает разрушаться, его «начинка» под возникающим давлением сдавливает свою оболочку, и в кольце диска появляются трещины. В таком случае врачи говорят о протрузии. Если в диске не просто возникают трещины, а происходит более серьезный разрыв, и его гелеобразное внутреннее содержимое выходит наружу, формируется межпозвонковая грыжа.

Симптомы протрузии. Среди подчеркнул:

«Боли в спине и онемение конечностей — повод как можно скорее обратиться к врачу. Обращаться нужно сначала к неврологу. Лечить протрузию необходимо, чтобы не допустить появления грыжи».

Как избежать появления протрузий. Необходимо достаточно двигаться. Движение улучшает кровообращение и вместе с этим – питание дисков. Специалист предупредил: когда человек ведет малоподвижный образ жизни, питания дискам позвоночника не хватает, оин теряют влагу и становится хрупкими, подверженными трещинам и разрывам.

«Важны регулярные физические нагрузки — например, ходьба, зарядка, бег, плавание», - подчеркнул врач-нейрохирург в беседе с «Газетой.Ru».

Также медик посоветовал беречь спину от слишком тяжелых нагрузок – поднятия тяжестей, долгого нахождения в согнутом положении, слишком интенсивных силовых спортивных тренировок.

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Константин Средин
Константин Средин
Здоровье
врач-нейрохирург
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