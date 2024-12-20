Врач Мясников: людям вредит необдуманный прием кроверазжижающих препаратов

«Раньше многие игнорировали их, даже когда им было это нужно, а сейчас, наоборот, их пьют все подряд, не оглядываясь на необходимость. Это все следствие запуганности тромбозами», - высказался о проблеме известный медик.

«35 процентов людей, которые постоянно принимают ацетилсалициловую кислоту, имеют риски кровоизлияния в мозг. У 65 процентов есть риски желудочно-кишечного кровотечения. Самолечение в этом случае крайне опасно», - сказал Александр Мясников.

Из-за запуганности тромбозами среди населения растет прием кроверазжижающих препаратов, доктор Мясников указал на опасность этого тренда.На съемках программы «О самом главном» доктор Мясников заявил, что с использованием таких средств сложилась ужасающая ситуация.Александр Мясников подчеркнул, что людям вредит необдуманный прием кроверазжижающих препаратов. Он заметил, что их самодеятельное, не назначенное врачом использование может «убить».По словам эксперта, одним из популярных средств, которые принимаются людьми «для профилактики» сгущения крови является ацетилсалициловая кислота (аспирин). Мясников обратил внимание, что в медицине препарат назначается только когда у человека анализы показывают зашкаливающий уровень тромбоцитов, или если уже были инфаркт или инсульт, был установлен стент. При этом врачи взвешивают, анализируют риски. Необдуманный прием этого кроверазжижающего средства повышает риски желудочно-кишечного кровотечения и кровоизлияния в мозг, предупредил специалист.Кроме того, добавил он, нельзя принимать вместе антикоагулянты и ацетилсалициловую кислоту, в этом случае тоже серьезно растут риски внутренних кровотечений. Эксперт постулировал, что назначать такие средства всегда должен исключительно врач, никаких вариантов их самостоятельного употребления для предотвращения густой крови или вероятных тромбов быть не должно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему не следует использовать активированный уголь в борьбе с похмельем

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