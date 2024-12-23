Краснота и воспаление: врач назвала возможные проблемы с кожей после выпитого алкоголя

«Высокий уровень кортизола в крови приводят к усилению аппетита и активации созревания жировых клеток — адипоцитов, дряблости и потери упругости кожи и мышц, выпадению волос, повышению чувствительности кожи, ломкости костей», - перечислила Михайлова в комментарии для RT

Врач Михайлова предупредила: выпитый алкоголь нередко оказывается фактором ухудшения состояния кожи. Последствием банкета с выпивкой может стать обострение хронического дерматоза, розацеа и других проблем с кожей, сопровождающихся появлением неприятных симптомов, таких как краснота, зуд, разнообразные высыпания, отеки.По словам Михайловой, подобное острое проявление кожных заболеваний после спиртного обуславливается тем, что алкоголь обладает свойством оказывать сильное воздействие на гормональный баланс. В частности, после его употребления может значительно активизироваться выделение гормона кортизола – его повышенная концентрация в крови служит триггером для многих негативных и патологических процессов.Кроме того, добавила врач, алкоголь взывает скачки сахара в крови и обезвоживание, последствием чего становится интенсивное течение воспалительного процесса. Кожа на это реагирует высыпаниями разной степени силы. Вдобавок в ней разрушается белок коллаген, и она теряет упругость, гладкость, становится дряблой и пористой. Ее покраснение, в свою очередь, возникает из-за расширения стенок сосудов под влиянием спиртных напитков.Врач обратила внимание, что некоторым людям достаточно выпить небольшое количество алкоголя, чтобы их кожа отреагировала на него неблагополучными симптомами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сильная краснота и зудящие высыпания на коже могут говорить об аллергии на алкоголь – при данном нарушении могут возникать не только кожные проблемы, но и более опасные изменения в состоянии организма, когда в него попадает спиртное.

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