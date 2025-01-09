Врач Лишин назвал опасную ошибку при оказании помощи человеку с гипертоническим кризом

«Самое главное – не паниковать. Нужно успокоиться и принять таблетку от давления», – сказал эксперт «Москве 24».

«Если после однократного приема лекарства ситуация не улучшилась, стоит вызвать скорую помощь. Также можно поступить, когда криз возник впервые, и под рукой нет гипотензивных препаратов», - поделился рекомендацией врач.

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких ошибок нужно избегать при оказании помощи человеку с гипертоническим кризом – состоянием, характеризуемым очень сильным подъемом артериального давления (до 180 или даже до 200 миллиметров ртутного столба).Лишин напомнил, что гипертонический криз может стать причиной инфаркта или инсульта. Человеку с таким нарушением следует помочь снизить давление, но делать это нужно правильно.Терапевт подчеркнул, что если в течение часа после принятого лекарства давление так и не снизилось, принимать препарат во второй раз нельзя. Высокая доза гипотензивного препарата может вызвать резкое снижение давления, что очень опасно для состояния сосудов, объяснил медик.Лишин добавил, что при высоком давлении человеку также противопоказаны очень активная физическая деятельность и спорт. Сосуды в этом случае испытывают слишком значительную нагрузку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вызывает вторичную гипертонию , при которой давление повышается вопреки проводимому лечению.

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