Врач Уланкина сообщила о путях передачи оспы обезьян через предметы быта и кожу

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина сообщила РИАМО, что заразиться оспой обезьян можно не только при тесном контакте с заболевшим, но и через предметы быта, которыми он пользовался.

По словам специалиста, заражение возможно также при поцелуях через слюну, если у инфицированного есть язвы на слизистой оболочке рта. Кроме того, вирус может передаваться от матери к плоду через плаценту и при непосредственном контакте во время родов.

В Московской области специалисты управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование после регистрации случая подозрения на оспу обезьян в регионе.