Самоделки полезны для психического здоровья

Человеку в большинстве случаев приятно что-то делать своими руками. Не только готовить пищу или подрезать розы на клумбе, но, к примеру, красить стены, сколачивать книжные полки или мастерить скамейку. И вот социологический опрос показал, что изготовление такого рода самоделок или даже простое наблюдение за тем, как с ними справляются другие люди - отличный способ снятия повседневного стресса и борьбы с тревожными расстройствами.Социологи провели опрос, и 51% респондентов заявили, что для них домашние дела - лучший способ повысить психологическое благополучие. 30% в качестве этого способа назвали йогу, а 39% контакты с друзьями и родственниками. В опросе приняли участие около 1 600 человек.Конечно, медитации и йога полезны для здоровья и благополучия, но самое главное в деле успокоения - абсолютная отрешенность. Для этого необходимо мысленно оставаться в настоящем, но не беспокоиться о прошлых или будущих событиях. Однако именно разного рода самоделки требуют полной нашей концентрации. Когда мы собираем полки или красим стены, то думаем только об этом, пребываем в настоящем моменте, и никакие тревожные мысли нас при этом не посещают. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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