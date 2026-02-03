В России планируют создать федеральный регистр по 12 группам заболеваний

С 1 марта 2026 года в России начнёт работу федеральный регистр, который объединит данные о пациентах с двенадцатью группами заболеваний.

В этот перечень войдут, в частности, болезни сердечно-сосудистой системы, злокачественные новообразования и сахарный диабет. В реестре будет фиксироваться информация о продолжительности госпитализации, случаях нахождения в отделении интенсивной терапии и развитии осложнений.

Доступ к сведениям получат Министерство здравоохранения РФ, региональные органы здравоохранения, Росздравнадзор, МВД, Росстат, а также медицинские и фармацевтические организации.

Создание такого регистра может повысить эффективность мониторинга и анализа распространённых заболеваний, а также упростить взаимодействие между различными ведомствами и медицинскими учреждениями.

Систематизация данных позволит отслеживать динамику состояния пациентов и обеспечит более полное представление о ситуации в здравоохранении страны.