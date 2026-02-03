Евгения Коновалова рассказала о динамике состояния матери, находящейся в коме в Южной Корее

Семья россиянки, находящейся в коме в одной из больниц Южной Кореи, продолжает информировать о ситуации с ее здоровьем и возможностью возвращения на родину.

По словам Евгении Коноваловой, дочери пациентки, медицинская эвакуация пока невозможна из-за задолженности за лечение, которая превышает 55 тысяч долларов. Каждый день пребывания в отделении реанимации без страховки обходится примерно в 7 тысяч долларов.

Врачи отмечают, что объем кровоизлияния у пациентки постепенно уменьшается, однако состояние остается серьезным. Семья организовала сбор средств на странице Евгении Коноваловой в социальной сети "ВКонтакте" и в специальном Telegram-канале, где размещены реквизиты для поддержки.

Ситуация привлекла внимание к вопросам медицинского обслуживания и страхования за рубежом, а также к финансовым трудностям, с которыми могут столкнуться граждане в подобных обстоятельствах.

Медицинские специалисты продолжают наблюдение за состоянием пациентки и информируют семью о динамике изменений.