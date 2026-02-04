В Татарстане зарегистрировано более 127 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями

В Республике Татарстан на конец 2025 года на учёте с онкологическими заболеваниями находились 127 324 человека. Об этом сообщили представители регионального здравоохранения.

По официальным данным, впервые число новых случаев злокачественных новообразований в республике превысило 20 тысяч за год. Таким образом, каждый 32-й житель региона состоит на учёте по данному профилю.

Среди наиболее распространённых видов рака в Татарстане отмечаются опухоли толстой кишки, которые составляют 14,6% от общего числа случаев. Далее следуют меланома кожи (13,9%) и рак молочной железы (12,4%).

В Министерстве здравоохранения Татарстана подчёркивают, что своевременное прохождение диспансеризации способствует выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях. По статистике, этот показатель почти в восемь раз выше среди прошедших профилактические осмотры.

Специалисты рекомендуют жителям региона обращать внимание на регулярные обследования, поскольку ранняя диагностика может повысить эффективность последующего лечения и наблюдения.