В московской Коммунарке провели многоэтапную операцию по удалению редкой опухоли у 18-летнего пациента

В медицинском центре Коммунарки в Москве специалисты провели сложную операцию по удалению редкой опухоли у 18-летнего молодого человека.

Пациенту был поставлен диагноз злокачественного образования в грудной клетке, которое затрагивало лёгкое и крупные сосуды, что создавало препятствия для нормального функционирования органов. Перед хирургическим вмешательством молодой человек прошёл четыре курса химиотерапии.

Операция была организована поэтапно, с привлечением мультидисциплинарной команды. В ходе вмешательства врачи не только удалили новообразование, но и восстановили целостность важного сосуда с помощью синтетического протеза.

Подобные случаи встречаются нечасто и требуют высокой квалификации медицинского персонала, а также применения современных методов лечения и реабилитации.

В медучреждении отметили, что проведение подобных операций возможно благодаря слаженной работе специалистов и наличию необходимого оборудования, что позволяет оказывать помощь пациентам с редкими и сложными патологиями.