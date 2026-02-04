В Кировской области у жителей выявлены случаи метапневмовирусной инфекции
В Кировской области зафиксированы случаи метапневмовирусной инфекции среди населения, сообщили региональные медицинские службы.
По данным за пятую неделю 2026 года, эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям в регионе остаётся стабильной и соответствует обычным сезонным показателям.
Лабораторные анализы подтвердили одновременное распространение вирусов гриппа и других респираторных патогенов, включая метапневмовирусы.
Метапневмовирусная инфекция относится к числу респираторных заболеваний, которые могут встречаться в период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ.
Территориальное управление Роспотребнадзора информирует жителей области о необходимости соблюдать профилактические меры, чтобы снизить вероятность заражения гриппом и другими респираторными инфекциями.
