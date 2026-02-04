В Кировской области у жителей выявлены случаи метапневмовирусной инфекции

223 Фото: MedikForum.ru
В Кировской области у жителей выявлены случаи метапневмовирусной инфекции

В Кировской области зафиксированы случаи метапневмовирусной инфекции среди населения, сообщили региональные медицинские службы.

По данным за пятую неделю 2026 года, эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям в регионе остаётся стабильной и соответствует обычным сезонным показателям.

Лабораторные анализы подтвердили одновременное распространение вирусов гриппа и других респираторных патогенов, включая метапневмовирусы.

Метапневмовирусная инфекция относится к числу респираторных заболеваний, которые могут встречаться в период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ.

Территориальное управление Роспотребнадзора информирует жителей области о необходимости соблюдать профилактические меры, чтобы снизить вероятность заражения гриппом и другими респираторными инфекциями.

Читать MedikForum.ru в
В Новосибирской области отмечен рост числа случаев гриппа и ОРВИ на 13,8 процента
Роспотребнадзор зарегистрировал в Нижегородской области превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ
Жители Новосибирской области не болеют гриппом
В Волгодонске стартовал приём заявлений на новые выплаты для семей с детьми
Прививка от гриппа может предотвратить инсульт
«Тревожное» канцерогенное вещество содержится в 70% сухих шампуней