Вирусолог Малинникова сообщила о роли санитарного щита в защите от экзотических вирусов

В Подмосковье подтверждён случай оспы обезьян, а у жительницы Москвы, вернувшейся из Сейшельских островов, диагностирована лихорадка чикунгунья. Эти случаи привлекли внимание к вопросам защиты от редких вирусных инфекций.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова отметила, что науке известно множество экзотических вирусов, некоторые из которых могут представлять опасность для здоровья.

По словам Малинниковой, система санитарного щита предусматривает проведение экспресс-диагностики в течение суток, а также тестирование и контроль состояния всех, кто прибывает в Россию.

Эксперт подчеркнула, что подобные меры позволяют своевременно выявлять случаи завоза инфекций и снижать риски их распространения.

Малинникова также напомнила о важности соблюдения профилактических правил, включая поддержание гигиены рук и тщательное мытьё фруктов и овощей перед употреблением.