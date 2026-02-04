В Рязанской области приостановлены экскурсии для будущих родителей в родильных домах

В медицинских учреждениях Рязанской области временно прекращено проведение экскурсий и встреч для будущих родителей. Такое решение принято в связи с изменением эпидемиологической ситуации в регионе.

В Министерстве здравоохранения области сообщили, что причиной введения ограничений стал рост числа случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. По данным ведомства, подобные мероприятия могут способствовать распространению вирусов внутри родильных домов.

Ограничительные меры связаны с необходимостью снизить риски для пациентов и персонала. В Минздраве подчеркнули, что временный отказ от проведения Дней открытых дверей направлен на предотвращение возможных осложнений в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Внимание к вопросам безопасности в роддомах усилилось после инцидента в Новокузнецке, где ранее была зафиксирована вспышка вирусной инфекции среди новорождённых. По предварительной информации, инфекция проникла в медицинское учреждение, что привело к серьёзным последствиям.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности в период повышенной заболеваемости и отмечают важность своевременного информирования населения о временных изменениях в работе медицинских организаций.