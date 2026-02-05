Жители Воронежской области получили доступ к видеоконсультациям с врачами через чат-бот

В Воронежской области внедрён сервис, позволяющий жителям региона обращаться к врачам за консультацией в дистанционном формате с помощью чат-бота.

Новая услуга реализована министерством здравоохранения области и предназначена для получения телемедицинских консультаций без необходимости посещения медицинских учреждений. Сервис предусматривает возможность наблюдения за состоянием здоровья пациентов онлайн, а также фиксацию жалоб и рекомендаций специалистов.

Для записи на консультацию требуется воспользоваться официальным чат-ботом, указать номер полиса ОМС и дату рождения, выбрать медицинскую организацию и отправить заявку.

Возможность дистанционного взаимодействия с врачами может быть полезна для контроля состояния здоровья и своевременного получения медицинской информации, особенно в случаях, когда личное посещение затруднено.

В рамках работы сервиса предусмотрено проведение дополнительных исследований, например, жидкостной онкоцитологии, если первичный тест показывает положительный результат. Специалисты отмечают, что использование телемедицинских технологий способствует повышению доступности медицинской помощи для населения.