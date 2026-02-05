В Новосибирской области зарегистрировали более 12 тысяч случаев раннего выявления рака

В Новосибирской области зафиксировано свыше 12 тысяч случаев обнаружения онкологических заболеваний на ранних стадиях в ходе диспансеризации населения. Об этом сообщили представители регионального министерства здравоохранения.

По словам заместителя министра здравоохранения Елены Аксёновой, увеличение числа выявленных случаев связано с активной работой первичного звена и внедрением мобильных скрининговых комплексов. Власти региона намерены продолжить реализацию мероприятий национального проекта, направленного на повышение продолжительности и качества жизни.

В министерстве отметили, что информированность жителей о необходимости прохождения обследований также способствует росту числа ранних находок. Особое внимание уделяется расширению технических возможностей для диагностики на местах.

Ранняя диагностика онкологических заболеваний может играть важную роль в повышении эффективности лечения и улучшении качества жизни пациентов. Регулярные обследования позволяют выявлять болезни на начальных этапах.

Главный онколог региона Сергей Фурсов сообщил, что в области ведётся работа по оптимизации маршрутизации пациентов и укреплению взаимодействия между поликлиниками и онкологическими центрами. Это должно повысить доступность специализированной медицинской помощи для жителей области.