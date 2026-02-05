Яна Завьялова считает необходимым начинать обучение по ВИЧ с младших классов

Яна Завьялова высказалась о важности раннего информирования школьников по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией. По её мнению, профилактические занятия следует проводить не только в старших, но и в младших классах.

Эксперт отмечает, что формирование осознанного отношения к теме ВИЧ должно начинаться с 11–12 лет. Такой подход, по словам Завьяловой, способствует лучшему пониманию особенностей заболевания и снижает риск заражения среди подростков.

Завьялова также подчеркнула, что детям необходимо разъяснять, что люди с ВИЧ-инфекцией не представляют опасности в бытовых условиях. Это, по её мнению, поможет снизить уровень предвзятости и недопонимания в обществе.

Вопросы, связанные с ВИЧ, планируется включать в различные учебные предметы, чтобы сделать профилактическую работу более системной и доступной для школьников.

Эксперт считает, что комплексное информирование детей о ВИЧ-инфекции может повысить уровень знаний и сформировать ответственное отношение к вопросам здоровья.