Профессор Орлов назвал восемь ведущих видов онкологических заболеваний в Пермском крае

В Пермском крае проанализированы основные направления заболеваемости онкологическими заболеваниями. Профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач РФ Олег Орлов выделил восемь локализаций, которые в настоящее время лидируют по числу выявленных случаев.

По данным, предоставленным Орловым, за последние годы произошли изменения в структуре распространённых видов рака. Отмечается, что одна из форм онкологических заболеваний поднялась с третьей позиции в 2005 году на вторую в 2024 году, обогнав по частоте рак лёгкого.

Профессор Орлов связывает такие изменения с особенностями современного образа жизни. В числе возможных причин он называет малую физическую активность, широкое использование компьютеров и автомобилей, а также снижение сексуальной активности.

Тема онкологических заболеваний сохраняет актуальность для региона, поскольку раннее выявление и анализ факторов риска могут способствовать повышению эффективности медицинского наблюдения.

Олег Орлов подчёркивает важность информирования населения о тенденциях в структуре заболеваемости и рекомендует учитывать влияние образа жизни на здоровье. По мнению специалиста, регулярное медицинское наблюдение и информированность могут играть значимую роль в своевременном выявлении заболеваний.