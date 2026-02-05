Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в пансионате Новой Москвы

В одном из частных пансионатов на территории Новой Москвы зарегистрированы случаи заболевания с признаками кишечной инфекции. По информации Роспотребнадзора, выявлено 11 постояльцев с подозрением на инфекцию.

Специалисты ведомства сообщили, что учреждение не имеет лицензии на медицинскую деятельность. В ходе проверки эпидемиологи провели забор проб сырья, готовых блюд, а также смывы с различных поверхностей и биоматериал от сотрудников и проживающих.

Медицинские работники поликлиники осуществляют наблюдение за состоянием здоровья лиц, находящихся в пансионате. Юридическое лицо, управляющее учреждением, по данным Роспотребнадзора, не взаимодействует со специалистами и покинуло территорию.

Случаи инфекций в учреждениях подобного типа могут представлять опасность для уязвимых групп населения, включая пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. В подобных ситуациях важно проведение эпидемиологического расследования и контроль санитарных условий.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации и проведение необходимых лабораторных исследований для установления источника инфекции. Ведомство информирует о необходимости соблюдения санитарных норм и мер предосторожности в подобных учреждениях.