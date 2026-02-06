Эндокринолог Кузнецов перечислил анализы, не влияющие на клиническое решение

Максим Кузнецов, врач-эндокринолог, сообщил о перечне гормональных анализов, которые, по его мнению, не оказывают влияния на клиническое решение и не всегда необходимы для диагностики.

По словам Кузнецова, некоторые лабораторные исследования назначаются без достаточных оснований, что может приводить к дополнительным расходам для пациентов. Специалист отметил, что диагностика должна строиться на тех тестах, которые действительно важны для понимания состояния здоровья.

Врач подчеркнул, что отказ от необоснованных анализов позволяет избежать лишних затрат и ненужных переживаний. Он также обратил внимание на то, что выбор обследований должен осуществляться только по назначению квалифицированного специалиста.

Тема назначения лабораторных исследований обсуждается не впервые. Ранее Александр Мясников, врач и телеведущий, в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» также рекомендовал проходить обследования только после консультации с врачом.

Эксперты отмечают, что информированность пациентов о целесообразности тех или иных анализов может способствовать более рациональному использованию медицинских услуг и снижению ненужных расходов.