Виктор Тутельян сообщил, что более 60% россиян имеют избыточную массу тела

0 Фото: MedikForum.ru
Виктор Тутельян сообщил, что более 60% россиян имеют избыточную массу тела

Академик РАН и диетолог Минздрава России Виктор Тутельян сообщил, что значительная часть населения страны сталкивается с проблемой избыточной массы тела.

По его словам, около 60-62% россиян имеют избыточный вес, а среди них 20-22% приходится на случаи ожирения различных степеней.

Тутельян отметил, что данная ситуация требует внимания, поскольку избыточная масса тела может представлять опасность для здоровья.

Вопросы, связанные с профилактикой и контролем веса, остаются актуальными для системы здравоохранения и общества в целом.

Александр Мажуга, первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке, подчеркнул, что государственная поддержка науки способствует развитию исследований в этой области, а финансирование научных проектов увеличилось с 2010 года.

Читать MedikForum.ru в
Диетолог Минздрава сообщил, что ожирение в России приобретает масштабы пандемии
Минздрав России объявил о пандемии ожирения
Академик Тутельян: избыток веса в России имеют порядка 60% мужчин и женщин
Виктор Тутельян сообщил, что более 60% россиян имеют избыточную массу тела
Врач-рентгенолог рассказал об эффективных методах выявления рака
Эндокринолог Кузнецов перечислил анализы, не влияющие на клиническое решение