Виктор Тутельян сообщил, что более 60% россиян имеют избыточную массу тела

Академик РАН и диетолог Минздрава России Виктор Тутельян сообщил, что значительная часть населения страны сталкивается с проблемой избыточной массы тела.

По его словам, около 60-62% россиян имеют избыточный вес, а среди них 20-22% приходится на случаи ожирения различных степеней.

Тутельян отметил, что данная ситуация требует внимания, поскольку избыточная масса тела может представлять опасность для здоровья.

Вопросы, связанные с профилактикой и контролем веса, остаются актуальными для системы здравоохранения и общества в целом.

Александр Мажуга, первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке, подчеркнул, что государственная поддержка науки способствует развитию исследований в этой области, а финансирование научных проектов увеличилось с 2010 года.