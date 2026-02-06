Фонд «Добрые дела» обеспечил в Екатеринбурге более 370 тысяч бесплатных обедов за год

В Екатеринбурге благотворительный фонд «Добрые дела», созданный холдингом «Малышева 73», подвёл итоги работы за 2025 год: за этот период в рамках проекта было выдано свыше 372 тысяч бесплатных обедов для нуждающихся.

На реализацию инициативы в текущем году фонд направил 52 миллиона рублей, что позволило увеличить объёмы помощи и обеспечить регулярное питание для большого числа горожан. В среднем горячие обеды раздавались каждые 85 секунд.

За пять лет существования проекта общее количество выданных бесплатных обедов превысило 1,5 миллиона. Общий объём средств, вложенных в поддержку уязвимых категорий населения, за это время составил около 200 миллионов рублей.

Вопросы продовольственной поддержки остаются актуальными для социально незащищённых групп, и подобные инициативы могут способствовать улучшению качества жизни.

Помимо работы столовой, фонд «Добрые дела» реализует и другие программы помощи, направленные на поддержку нуждающихся жителей Екатеринбурга.