Александр Мясников сообщил о глобальной проблеме устойчивости бактерий к антибиотикам

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что устойчивость бактерий к антибиотикам приобрела глобальный масштаб.

По словам Мясникова, микробы продолжают развивать устойчивость к противомикробным препаратам, что вызывает обеспокоенность специалистов по всему миру.

Он подчеркнул, что полностью отказаться от использования антибиотиков невозможно, однако их применение зачастую происходит без необходимости, как по личной инициативе, так и по назначению медицинских работников.

Мясников напомнил, что в ряде стран, например в США, выписка антибактериальных средств регулируется строже: для этого требуется согласование с клиническим фармацевтом.

Врач обратил внимание на то, что неконтролируемое использование антибиотиков может способствовать росту устойчивости бактерий, и призвал учитывать этот фактор при назначении подобных препаратов.