В Тюмени таксисты начали продавать самодельный алкоголь по ночам по высоким ценам

В Тюмени отмечены случаи, когда водители такси предлагают пассажирам приобрести самодельный алкоголь в ночное время.

По информации владельца одного из местных таксопарков, стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра у таксистов начинается от 1 300 рублей. Такие цены значительно превышают средние показатели по региону.

Пассажирам предлагается алкоголь домашнего производства, что вызывает обеспокоенность у представителей транспортной отрасли.

Продажа самодельного алкоголя вне специализированных торговых точек может представлять опасность для здоровья потребителей, так как качество продукции не контролируется.

Владельцы таксопарков обращают внимание на необходимость соблюдения действующего законодательства и рекомендуют пассажирам быть внимательными при подобных предложениях.