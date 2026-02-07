Руслан Исаев рассказал о сложностях выявления СДВГ у взрослых пациентов

Врач-психиатр Руслан Исаев поделился информацией о трудностях, связанных с диагностикой синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у взрослых.

По словам специалиста, в российской классификации МКБ-10 СДВГ относится к гиперкинетическим расстройствам, которые преимущественно диагностируются в детском возрасте.

Исаев отметил, что для постановки диагноза у взрослых требуется наличие симптомов, проявлявшихся с детства, что затрудняет процесс выявления расстройства во взрослом возрасте.

Тема диагностики СДВГ у взрослых приобретает особую значимость, поскольку многие пациенты могут не подозревать о наличии расстройства, если признаки не были зафиксированы ранее.

Эксперт подчеркнул, что внимательное отношение к истории симптомов и их проявлениям на протяжении жизни играет важную роль при обследовании.