В Орловской области снизилось число нарушений в школах по итогам проверки Роспотребнадзора

В Орловской области подвели итоги работы регионального Управления Роспотребнадзора за 2025 год, особое внимание уделили состоянию образовательных учреждений.

По информации руководителя ведомства Александра Румянцева, в минувшем учебном году количество школ с выявленными нарушениями уменьшилось на 1,4 раза по сравнению с 2024 годом. Также отмечено сокращение общего числа нарушений в образовательных организациях на 1,3 раза.

Ведомство продолжает реализацию мероприятий в рамках национальных и федеральных проектов, среди которых «Демография» и «Чистая вода» обозначены как приоритетные задачи на 2026 год.

Вопросы санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях остаются в центре внимания, поскольку затрагивают здоровье детей и подростков.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский отметил положительные результаты работы Управления Роспотребнадзора, подчеркнув значимость обеспечения стабильной санитарной обстановки в регионе.