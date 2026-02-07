Минпромторг сообщил о росте доли российских лекарств на рынке страны

Доля отечественных лекарственных средств на российском рынке превысила 63%, сообщили в Минпромторге. В ведомстве отметили, что в государственных закупках этот показатель достигает 80%.

По информации министерства, в России по полному циклу выпускаются вакцины против 11 из 12 инфекций, входящих в национальный календарь профилактических прививок. Это позволяет обеспечить широкий доступ к необходимым препаратам внутри страны.

Минпромторг также обозначил планы по увеличению объемов производства продукции для реабилитации и расширению присутствия на зарубежных рынках. Ведомство рассчитывает в 1,7 раза увеличить экспортные поставки.

Рост доли российских лекарств может способствовать снижению зависимости от зарубежных поставщиков и обеспечению стабильности лекарственного обеспечения. Вопросы локализации производства остаются актуальными для системы здравоохранения.

По итогам 2025 года в Минпромторге зафиксировали увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. В ведомстве подчеркивают, что эти показатели отражают устойчивое развитие фармацевтического сектора.