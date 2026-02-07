Хирург из Высоковска проходит зарубежную стажировку по лечению рака кишечника

Хирург-онколог из Высоковска начал стажировку в Австралии, чтобы освоить новые подходы к хирургическому лечению рака кишечника.

Доктор Саралидзе работает в онкологическом отделении города уже шесть лет и применяет преимущественно лапароскопические методы, однако в некоторых случаях проводит и открытые операции.

Программа стажировки рассчитана на два с половиной месяца и предполагает обмен опытом с зарубежными коллегами.

Лечение онкологических заболеваний, в том числе с использованием современных малоинвазивных технологий, может повысить качество медицинской помощи в регионе.

По словам Саралидзе, полученные знания планируется внедрять в практику Подмосковья для дальнейшего развития онкологической службы.