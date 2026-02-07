В Вологде в январе не использовали 1,5 тысячи записей к стоматологам

В городской стоматологической поликлинике Вологды в январе около 1,5 тысячи записей на приём к стоматологам остались не востребованы пациентами.

Сотрудники учреждения отмечают, что большинство уведомлений о невозможности посетить врача поступали менее чем за час до назначенного времени.

Такая ситуация затрудняет возможность оперативно предложить освободившееся время другим пациентам, нуждающимся в стоматологической помощи.

В медицинских организациях подчеркивают, что своевременное информирование о невозможности посещения приёма способствует более эффективной работе регистратуры и сокращает очереди.

Запись на приём или её отмену можно осуществить через личный кабинет на портале «Госуслуги», региональный сервис «К врачу» или по телефону регистратуры стоматологической поликлиники.

